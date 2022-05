Sassuolo-Milan, le formazioni e dove vederla in tv

21/05/2022 12:56

Tutto in 90': è il momento della partita-scudetto. Domani alle 18 al Maipei Stadium c'è Sassuolo-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini nel ruolo di commentatore tecnico.

Nel Milan Pioli può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per il lungodegente Kjaer. Scelte fatte dal tecnico rossonero che conferma la difesa tipo con Calabria e Theo terzini e Kalulu-Tomori coppia centrale. In mezzo Tonali e Kessie. Davanti c'è Giroud con Leao a supporto e Saelemaekers e Krunic favoriti nei ballottaggi con Messias e Bennacer. Scalpita anche Rebic destinato a subentrare a gara in corso. Nel Sassuolo Ayhan favorito su Chiriches in difesa. Assenti gli indisponibili Toljan, Romagna, Harroui e Obiang. Queste le probabili formazioni:



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.