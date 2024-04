Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: Pioli fa turnover in tutti i reparti

14/04/2024 14:10

Sono state ufficializzate le formazioni di Sassuolo-Milan che si affrontano alle 15 al Maipei Stadium. Come previsto ampio turnover per Stefano Pioli che sceglie di preservare diversi titolari in vista della sfida dell'Olimpico contro la Roma, in programma giovedì sera. Si rivede pertanto Sportiello fra i pali. In difesa riposa Tomori, assente contro la Roma per squalifica e diffidato. Gioca Thiaw al fianco di Simon Kjaer che si rivede titolare dopo oltre un mese. Presente Théo Hernandez, con la fascia da capitano. A centrocampo Yunus Musah dal 1' dopo un mese esatto, affianca Adli. Sulla trequarti l'unico a riposare è Pulisic, che lascia spazio a Chukwueze Davanti chance per Luka Jovic. Queste le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Thorstvedt, Volpato, Laurientè; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Ruan Tressoldi, Defrel. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Massa di Imperia.