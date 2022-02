19/02/2022 20:27

Impegnato all'Arechi contro la prima Salernitana di Davide Nicola, il Milan prova a confermare il primato in attesa della gara dell'Inter e del recupero che i nerazzurri dovranno giocare contro il Bologna. Contro i campani, Stafano Pioli relega in panchina Franck Kessié per la seconda gara consecutiva. Per il resto conferma per Messias e Diaz con Leao e Giruod a completare l'attacco. Davanti a Maignan, torna Tomori, che affianca Romagnoli con ai lati Calabria e Theo. A centrocampo agiranno Tonali e Bennacer.

Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali

Salernitana (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Ribery, Bonazzoli; Djuric. All.: Nicola

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.