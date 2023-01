Salernitana-Milan, le formazioni e dove vederla in tv

02/01/2023 09:40

Meno due alla ripresa del campionato: mercoledì alle 12.30 all'Arechi c'è Salernitana-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn con telecronaca di Stefano Borghi e a Simone Tiribocchi e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) con telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

Nella Salernitana debutta tra i pali di Ochoa. Davanti c'è Dia al fianco del grande ex Piatek. Out Sepe, Maggiore, Mazzocchi e Candreva. Pioli ha invece gli uomini contati e deve decidere se rischiare Giroud, ultimo ad arrivare dopo i Mondiali, visti i forfait di Origi e Rebic. L'alternativa è De Ketelaere falso nueve. Sulla trequarti ci saranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. In mediana Bennacer farà coppia con Tonali, mentre in difesa ci saranno Kalulu e Tomori al centro con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali. Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.