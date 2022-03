Roma-Vitesse, le formazioni: Le scelte di Mourinho con vista derby

16/03/2022 13:54

Archiviato il sofferto pari di Udine e con il derby con la Lazio all'orizzonte la Roma si rituffa sull'Europa. Domani all'Olimpico alle 21 c'è Roma-Vitesse, ritorno degli ottavi di Conference League. Si riparte dal successo giallorosso per 1-0 dell'andata. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Tv8, sul satellite su Sky tramite i canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) con telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani e in streaming su Dazn.



Mourinho non potrà contare sul match winner dell'andata Sergio Oliveira né su Gianluca Mancini, entrambi squalificati. Ci sarà la difesa a tre con Ibanez, Kumbulla e Smalling. A centrocampo sarà Veretout a prendere il posto del portoghese e scenderà in campo insieme a Pellegrini. Karsdorp e Matiland-Niles i due esterni sulle fasce. Mhkitaryan trequartista. In attacco niente riposo per Zaniolo in vista del derby, sarà lui ad affiancare Abraham. Queste le probabili formazioni



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Maitland-Niles; Mhkitaryan; Zaniolo, Abraham.

VITESSE (4-3-3): Houwen; , Rasmussen, Doekhi, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero.