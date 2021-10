Roma-Milan, dove vederla e le formazioni

30/10/2021 12:57

Sarà il big-match dell'undicesima giornata Roma-Milan che si giocherà domani alle 20.45 all'Olimpico con diretta tv in esclusiva su Dazn. La telecronaca della sfida tra Roma e Milan è affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini nel ruolo di commentatore tecnico.

Nella Roma José Mourinho, che torna in panchina dopo la squalifica scontata a Cagliari, è pronto a riconfermare in blocco la formazione che ha conquistato i tre punti in rimonta con la squadra di Mazzarri. Nel Milan Pioli recupera Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi tornati negativi al Covid ma solo il terzino partirà titolare, con Diaz inizialmente in panchina e sostituito da Krunic. All'Olimpico torna nell'undici di partenza anche Kjaer, che prende il posto di capitan Romagnoli. Ancora ko Rebic mentre davanti ci sarà la staffetta tra Giroud e Ibrahimovic con il francese in pole per partire dall'inizio. Queste le probabili formazioni di Roma e Milan

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. Alll. Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.