Roma-Milan, dove vederla e le formazioni

29/10/2021 09:46

Sarà il big-match dell'undicesima giornata Roma-Milan che si giocherà domenica alle 20.45 all'Olimpico con diretta tv in esclusiva su Dazn. La telecronaca della sfida tra Roma e Milan è affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini nel ruolo di commentatore tecnico.

Nella Roma José Mourinho, che torna in panchina dopo la squalifica scontata a Cagliari, è pronto a riconfermare in blocco la formazione che ha conquistato i tre punti in rimonta con la squadra di Mazzarri. Nel Milan Pioli recupera Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi tornati negativi al Covid. All'Olimpico torna nell'undici di partenza anche Kjaer, che prende il posto di capitan Romagnoli. Dubbi sul recupero di Rebic mentre davanti ci sarà la staffetta tra Giroud e Ibrahimovic con il francese in pole per partire dall'inizio. Queste le probabili formazioni di Roma e Milan

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. Alll. Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.