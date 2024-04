Roma-Lazio, le probabili formazioni: De Rossi ritrova due titolari

05/04/2024 11:30

Un derby a Roma vale di più che nelle altre città. Lo sa benissimo Daniele De Rossi che per la prima volta in carriera affronterà la Lazio in una nuova veste. La squadra giallorossa arriva alla stracittadina con 52 punti e forte del pareggio a reti bianche sul difficile campo del Lecce. Motivo in più per prolungare la striscia di risultati utili consecutivi con l'obiettivo di proteggere quel quinto posto che a fine stagione potrebbe valere la qualificazione in Champions League.

L'ex allenatore della SPAL opta per il classico 4-3-3. Tra i pali Svilar; linea difensiva formata da Celik, Mancini, Llorente e Angelino. In mezzo al campo spazio a Paredes, Cristante e al rientrare Pellegrini (il capitano ha scontato la squalifica). In avanti viaggia verso la conferma il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy. Il derby tra Roma-Lazio, domani 6 aprile, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Isaksen; Immobile All. Tudor.