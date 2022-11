Roma-Lazio, le formazioni dopo le ultime notizie dai campi

05/11/2022 17:55

Archiviate le alterne fortune in Europa League Roma e Lazio si preparano per il derby. Domani alle 18 all'Olimpico c'è Roma-Lazio. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, la telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. A raccontare le emozioni da bordocampo, a pochi passi dai protagonisti, ci saranno Tommaso Turci e Barbara Cirillo.

Le solite tre assenze per Mourinho che non potrà contare su Dybala e Wijnaldum, a cui si è aggiunto Spinazzola. Camara e Matic si giocano una maglia in mezzo al campo con il primo in vantaggio. Dopo essere entrato solo nella ripresa in Europa League partirà dal 1' Zaniolo. Nella Lazio sarà Luis Alberto a sostituire lo squalificato Milinkovic-Savic con Cataldi e Vecino ai lati. Davanti Immobile non ce la fara, in campo il tridente con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.Sarri