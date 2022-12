Reggina-Inter, Simone Inzaghi contro il fratello Pippo con una novità

21/12/2022 18:02

C'è una grossa novità nell'Inter che si appresta a disputare l'amichevole "in famiglia" (nel senso di sfida tra i due fratelli Inzaghi) con la Reggina: si chiama Romelu Lukaku. Il belga volerà in Calabria con la squadra e si alternerà con Dzeko nel ruolo di prima punta, al fianco di Mkhitaryan che sarà provato nuovamente dal tecnico come supporto al centravanti. Esperimento che ha dato i suoi frutti nei precedenti test, in particolare nel ritiro maltese, anche se i riflettori sono naturalmente tutti puntati su 'Big Rom' e sulle sue condizioni. L'attaccante è tornato con le ossa rotte dal Mondiale, più però a livello psicologico che fisico, per i clamorosi errori sotto porta costati l'eliminazione già al primo turno nella sfida contro la Croazia. Circondato dall'affetto dei compagni e dal calore del 'mondo Inter', Lukaku è pronto a tornare quello di un tempo. Se lo augura soprattutto Inzaghi, anche perché i festeggiamenti di Lautaro per il trionfo mondiale con la sua Argentina potrebbero protrarsi a lungo e allora il miglior Lukaku potrebbe servire subito, alla ripresa del campionato.