Psv-Milan, le formazioni e dove vederla

29/12/2022 14:30

Ultimo test amichevole per il Milan prima della ripresa del campionato. Domani alle 18.15 c'è Psv-Milan, prove generali per Pioli in vista della gara con la Salernitana. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport rispettivamente ai numeri 201 e 251 della piattaforma.

Pioli deve fare a meno di quasi tutto l'attacco, di Theo e del portiere Maignan. Tra i pali in pole Tatarusanu con Calabria che si rivede dal 1' e Dest a sinistra. In mezzo Tonali e Bennacer. Sulla trequarti chance dall'inizio per De Ketelaere, che dovrà convincere il tecnico di star facendo progressi: con lui Saelemaekers e Leao alle spalle di Rebic, punta centrale. Il PSV risponde a specchio: Benitez in porta dietro a Mwene, Teze, Obispo e Max. Sangaré e Van den Heuvel a centrocampo, mentre Saibari, Madueke e Vertessen agiranno dietro a Oppegard.

Queste le probabili formazioni



PSV (4-2-3-1): Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Van den Heuvel, Saibari, Madueke, Vertessen, Oppegard. All. Van Nistelrooy

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz/De Ketelaere, Leao; Rebic. All.Pioli