Napoli-Verona, le formazioni: Mazzarri respira, emergenza sta per finire

03/02/2024 13:03

Il Napoli, dopo il pareggio brodino dell'Olimpico contro la Lazio (0-0 il finale), attende il Verona (domani al Maradona alle 15.30) con l'obiettivo di avvicinare sensibilmente la zona Champions League (al momento i campioni d'Italia hanno quattro lunghezze di distanza dal quarto posto presidiato dall'Atalanta). Walter Mazzarri recupera diversi calciatori come ad esempio Kvaratskhelia, squalificato nel precedente match. Il tecnico di San Vincenzo opta per il classico 3-4-3. Tra i pali ci sarà Gollini; linea difensiva formata da Ostigard, Rrhamani e Juan Jesus. Sulle corsie laterali spazio a Di Lorenzo e Mario Rui; mentre in mezzo al campo torna Anguissa (eliminato dalla Coppa d'Africa con il Camerun) in coppia con Lobotka. In avanti Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. La partita tra Napoli-Verona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Qui sotto le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Mario Rui; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.