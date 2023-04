Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: conferme per Spalletti, Pioli cambia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunic, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw, Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebic. All. Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zedadka; Lozano, Raspadori, Zerbin. All. Spalletti

Sono ufficiali le scelte di Spalletti e di Pioli per l'attesissimo posticipo domenicale della 28ma giornata di serie A, la sfida tra Napoli e Milan . Azzurri in campo con la formazione tipo, se si eccettua naturalmente Osimhen infortunato: al suo posto Simeone. Politano vince il ballottaggio con Lozano: è lui il titolare sul fronte destro del tridente. Il Milan torna invece alla difesa a quattro, con l'aggiunta di Kjaer al centro al fianco di Tomori. Bennacer-Tonali i mediani, con Diaz, Krunic e Leao alle spalle di Giroud. Questi gli undici titolari di entrambi gli schieramenti:

scommesse sportive stakers.com

Ti piace il calcio e vuoi scommettere?

Solo sui migliori siti di scommesse calcio autorizzati da AAMS

Vuoi sapere tutto sui bonus casino senza deposito legali? Consulta casinosicuri.info per conoscere ogni dettaglio.

Scegli tra migliori casino online sicuri con licenza per giocare in modo legale e sicuro

Cosmetica Bio e prodotti Bromatech su Iamnatural.it

Divertiti sicuro con i Free Spin nei Casinò Online AAMS

I migliori siti di scommesse e online casinò non AAMS secondo iCasinoNonAAMS.com. Controlla le informazioni sui casinò, ottenere un bonus, leggi le recensioni e i giudizi degli esperti.

Su Casinosulweb.it troverai casino online legali, bonus senza deposito sicuri e slot machine per giocare gratis.

Grazie a spiegazioni sui bonus benvenuto e recensioni professionali, ilcasinoitaliano.eu è da diversi anni il punto di riferimento in Italia per i casinò non AAMS sicuri e affidabili.