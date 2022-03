Napoli-Milan, le formazioni: Le scelte di Spalletti e Pioli

04/03/2022 09:52

E' la sfida più attesa che chiuderà la 28esima giornata di serie A. Domenica alle 20.45 al Maradona riflettori accesi su Napoli-Milan, scontro diretto tra le due capolista. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Nel Napoli Spalletti potrà contare su Lobotka, entrato a gara in corso contro la Lazio e pronto a riprendersi una maglia da titolare. Possibile panchina per Anguissa ma non per Lozano. Alle spalle di Osimhen agiranno Politano, Zielinski e Insigne, con Ruiz a centrocampo. Nel Milan Romagnoli out, spazio a Kalulu in difesa. In difesa Calabria sembra aver vinto il ballottaggio con Florenzi. Sulla trequarti Messias a destra, Kessie in mezzo e Leao a sinistra con Giroud punta centrale. Ibra stringe i denti ma al massimo andrà in panchina. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.