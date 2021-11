Napoli-Lazio, dove vederla e le formazioni

26/11/2021 10:20

Il Napoli prova a rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive tra campionato (Inter) ed Europa League (Spartak Mosca). Domenica alle 20.45 al Maradona c'è Napoli-Lazio. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Tanti assenti sicuri (Osimhen, Politano, Anguissa) e un paio di dubbi per Spalletti che sta cercando di recuperare Demme, Ruiz e Insigne. Tra i pali torna Ospina, la difesa non si tocca con Di Lorenzo e Mario Rui esterni e Koulibaly e Rrahmani centrali. Fabian Ruiz e Demme dovrebbero farcela (l'alternativa è Lobotka) mentre in avanti Petagna centravanti con alle sue spalle Elmas, Zielinski e Insigne. Nella Lazio Immobile guiderà il tridente con Felipe Anderson e Pedro. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.