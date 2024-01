Napoli-Inter, le formazioni: Le scelte di Mazzarri e Inzaghi

21/01/2024 14:58

Grande attesa per la finale di Supercoppa Napoli-Inter, in programma domani a Riad alle 20 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5.

Mazzarri lascia fuori i nuovi arrivati Ngonge e Traorè e recupera Cajuste che dovrebbe partire dal 1' con Zielinski pronto a subentrare. Confermata in pratica la squadra che ha battuto 3-0 la Fiorentina in semifinale con il tridente formato da Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Simeone.

Un solo cambio nell'Inter rispetto alla sfida contro la Lazio: Dumfries sorpassa Darmian ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Per il resto, Inzaghi è pronto a confermare in blocco gli uomini che hanno battuto i biancocelesti di Sarri. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.