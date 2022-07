Napoli-Adana, le formazioni e dove vederla in diretta

26/07/2022 08:56

terza amichevole precampionato per il Napoli di Luciano Spalletti, la prima di Castel di Sangro, dove gli azzurri si sono trasferiti per svolgere la seconda parte del ritiro estivo dopo i giorni trascorsi a Dimaro. Reduce dalle vittorie ottenute nelle sfide disputate in Trentino contro Bassa Anaunia (10-0) e Perugia (4-1) la squadra azzurra affronta stasera alle 20.30 al Patini di Castel di Sangro l'Adana di Mario Balotelli, dell'ex partenopeo Gokhan Inler ed allenato da Vincenzo Montella, Nei prossimi giorni test contro tre spagnole: Maiorca, Girona ed Espanyol.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky, al canale Sky Sport (numero 251 del satellite): la partita sarà acquistabile in pay per view al costo di 9,99 euro.



Queste le probabili formazionI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ADANA DEMIRSPOR (4-2-3-1): Karakus, Cokcalis, Akaydın, Sanuc, Uludag, Kapi, Inler, Akgün, Oztumer, Vargas, Balotelli. Allenatore: Vincenzo Montella.