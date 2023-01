Milan-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv: l'esperimento di Pioli

10/01/2023 13:16

Si apre un altro fronte nella stagione del Milan. Gli ottavi di finale segnano il debutto in Coppa Italia dei campioni d'Italia in carica, che sfidano il Torino a San Siro. In palio un posto nei quarti contro la vincente di Fiorentina-Sampdoria, l'appuntamento è fissato per le 21 di mercoledì 11 gennaio con diretta tv in esclusiva e in chiaro su Canale 5: telecronaca di Massimo Callegari, commento tecnico di Roberto Cravero.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Pioli dovrebbe fare turnover, ma con giudizio. Il Milan ha già perso in stagione contro il Toro, meglio dunque non sottovalutare l'impegno che giunge, peraltro, a tre giorni di distanza dalla notte delle grandi beffe contro la Roma. In difesa dovrebbe esserci spazio dall'inizio per Gabbia, a centrocampo per Pobega e per Tonali, squalificato a Lecce, mentre in attacco il principale motivo d'interesse è legato alla posizione di De Ketelaere, schierato da falso nove. Nel Torino occhio al super attacco varato da Juric, con Miranchuk e Vlasic a supporto della prima punta Sanabria. Questi i possibili schieramenti:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; De Ketelaere. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric