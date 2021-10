Milan-Torino: Dove vederla e le formazioni

24/10/2021 13:30

Archiviata la sofferta rimonta di Bologna per il Milan è di nuovo campionato. Martedì alle 20.45 per l'anticipo del turno infrasettimanale, decima giornata di serie A c'è Milan-Torino. La gara sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Dazn, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Federico Balzaretti.

Pioli recupera Theo Hernandez, risultato negativo al tampone, ma deve fare a meno di Maignan, Castillejo e probabilmente Rebic. In difesa Kjaer e Tomori saranno confermati come coppia centrale. In mezzo Tonali e Bennacer partiranno dall'inizio. Davanti toccherà a Giroud iniziare la gara dal 1': Saelemaekers, Krunic e Rafael Leão saranno i tre trequartisti con Ibra pronto ad entrare dalla panchina. Nel Torino Belotti si candida a rilevare Sanabria come centravanti titolare. Alle sue spalle Linetty e Brekalo agiranno da trequartisti. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti. All. Juric