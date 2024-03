Milan-Slavia Praga, le probabili formazioni: Pioli pensa a un cambio a centrocampo

05/03/2024 11:53

Doppia sfida complicata per il Milan in Europa League. La squadra di Stefano Pioli, infatti, attende lo Slavia Praga a San Siro per il primo atto degli ottavi di finale della seconda competizione più importante a livello europeo. Il tecnico rossonero dovrebbe optare per il classico 4-2-3-1, rilanciando quasi in toto l'ultimo undici visto contro la Lazio. Tra i pali Maignan; linea difensiva formata da Calabria, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. In mezzo al campo Bennacer dovrebbe fare coppia con Reijnders (l'olandese è in vantaggio su Adli); mentre Pulisic, Loftus-Cheek e lo squalificato in campionato Leao avranno il compito di supportare Olivier Giroud, unico terminale offensivo. Milan-Slavia Praga, sfida in programma giovedì 7 marzo alle ore 21:00, sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

Qui sotto le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1)- Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1)- Mandous; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Oscar, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpisovsky.