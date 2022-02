Milan-Sampdoria, le formazioni: Pioli ha sciolto tutti i dubbi

12/02/2022 11:43

Vuole chiudere la settimana perfetta il Milan dopo la vittoria nel derby e in coppa Italia con la Lazio. Domani alle 12.30 c'è Milan-Sampdoria. La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn (telecronaca curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico) e da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite) con telecronista Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani come seconda voce.

Pioli deve fare a meno del lungodegente Ibrahimovic e dello squalificato Theo Hernandez ma dovrebbe aver recuperato Tomori che giocherà dal 1' accanto a Romagnoli, con Florenzi a destra e Calabria (favorito su Ballo-Tourè) a sinistra al posto di Hernandez. In mediana torna nel suo ruolo Kessié (che ha vinto il ballottaggio con Bennacer) accanto a Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers al posto di Messias per completare la linea a tre accanto a Brahim Díaz e Rafael Leão. Come prima punta sarà confermato Giroud.

L'ex Giampaolo pensa a tandem offensivo composto dal rientrante Quagliarella (favorito sul neo arrivato Giovinco) accanto a Caputo, con Sensi trequartista a supporto e Candreva mezzala. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo