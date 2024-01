Milan-Roma, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Mourinho

14/01/2024 19:36

Due deluse dall'eliminazione dalla Coppa Italia e con i tecnici messi in discussione dai tifosi: Milan-Roma accenderà la domenica sera della 20esima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20:45, diretta DAZN).

Il Milan, attualmente in difficoltà per quanto riguarda la sua rosa vista la sfilza degli infortuni che ha colpito in particolare la difesa, proverà comunque a difendere il terzo posto in campionato e proseguire il momento positivo scaturito dal 3-0 contro l'Empoli. Pioli sulla linea difensiva chiama Gabbia, mentre al centrocampo riecco titolare Adli. Nella zona dei centravanti ecco Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, a dare supporto alla punta centrale Giroud.

La Roma non avrà Mourinho in panchina, a causa dell'espulsione contro l'Atalanta, dove i giallorossi hanno ottenuto un pareggio per 1-1. Non ci sarà in campo Dybala, assente causa infortunio, perciò il tecnico portoghese punterà sulla coppia d'attacco El Shaarawy-Lukaku.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.



ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.