Milan-Rennes, le probabili formazioni: tre cambi per Stefano Pioli

13/02/2024 13:28

Tempo d'Europa per il Milan che affronta a San Siro il Rennes con l'obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale della competizione. Pochi cambiamenti per Stefano Pioli rispetto al successo ottenuto contro il Napoli di domenica scorsa. Tra i pali Maignan; linea difensiva formata da Florenzi (il quale sostituirà l'infortunato Calabria), Gabbia, Theo Hernandez e Terracciano. In mediana agirà Reijnders in coppia con Musah; mentre la fase offensiva sarà architettata da Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud. Il match tra Milan-Rennes sarà una esclusiva di DAZN e Sky; i tifosi, inoltre, potranno seguire l'evento gratuitamente su TV8. con collegamenti dal campo a partire dalle ore 20.30. Il Kick-off è previsto per le ore 21.

Qui sotto le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Terracciano; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2) - Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All.: Stephan.