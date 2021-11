Milan-Porto, le formazioni ufficiali: Pioli ha scelto il centravanti

03/11/2021 18:29

Sono ufficiali le scelte di Pioli per la sfida senza appello di San Siro contro il Porto. Il Milan non ha alternative alla vittoria se vuole riaprire i giochi nel girone di Champions. Squadra a trazione anteriore per il tecnico rossonero che lancia titolare Giroud con alle spalle il terzetto composto da Salemeaekers, Leao e dal rientrante Brahim Diaz. In cabina di regìa Tonali e Bennacer, per una mediana di qualità. Nel porto occhio alla temibile coppia d'attacco Luis Diaz-Taremi.

Milan-Porto, le formazioni

Ecco gli undici di partenza scelti da Pioli e da Conceicao:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Evanilson; Luís Díaz, Taremi. All. Conceicao