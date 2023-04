Milan-Napoli, formazioni ufficiali: Spalletti sorprende in attacco

12/04/2023 19:37

Stefano Pioli e Luciano Spalletti hanno sciolto gli ultimi dubbi e presentato le formazioni ufficiali per l'andata dei quarti di finale all'italiana di Champions League, Milan-Napoli. Il tecnico dei rossoneri si affida agli undici che hanno firmato lo 0-4 del Maradona in campionato. Spazio, dunque a Krunic e Bennacer avanzato sulla liena dei trequartisti, con esclusione per uno tra Saelemaekers e il recuperato Messias. Panchina anche per l'altro recupero dell'ultimo minuto, Kalulu, al suo posto gioca Kjaer e non Thiaw. Per i partenopei, invece, sarà Elmas probabilmente in posizione di falso nueve, e non Raspadori a fungere da terminale offensivo, con ai lati Lozano e Kvaratskhelia.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Théo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. All.: Spalletti