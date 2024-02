Milan-Napoli, le formazioni: Le scelte di Pioli e Mazzarri

10/02/2024 14:24

Luci a San Siro per uno dei match più attesi della 24esima giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli affronta i campioni d'Italia del Napoli con l'obiettivo di portarsi a una lunghezza di distanza dal secondo posto presidiato dalla Juventus (i bianconeri giocheranno lunedì contro l'Udinese). Sull'altro fronte, invece, la squadra di Mazzarri è impegnata in una difficile rincorsa alla zona Champions League, distante al momento quattro punti, ma con l'Atalanta che ha una partita in meno. Si gioca domani sera al Meazza alle 20.45, la gara sarà trasmessa in diretta su Dazn

Stefano Pioli dovrebbe optare per il classico 4-2-3-1. In porta Maignan; in difesa ci saranno Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Bennacer, rientrato in anticipo con l'Algeria dalla Coppa d'Africa, sostituirà lo squalificato Reijnders e sarà supportato da Adlì. Ricca di qualità la fase offensiva con Leao, Loftus-Cheek e Pulisic alle spalle di Giroud.

Il tecnico di San Vincenzo, invece, torna al 4-3-3. Tra i pali Gollini; trincea difensiva architettata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mazzocchi. Lobotka-Anguissa-Cajuste saranno i perni del centrocampo, i quali avranno il compito di dare manforte all'attacco guidato da Politano, Simeone e Kvaratskhelia.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri