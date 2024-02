Milan-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte definitive di Pioli e Mazzarri

11/02/2024 19:29

Uno degli highlights della 24esima giornata di Serie A è il big match della domenica sera, ovvero Milan-Napoli che si giocherà a San Siro dalle 20:45.

Una partita in cui la squadra di Pioli punterà a portarsi ad un punto dalla seconda in classifica, la Juventus: nella formazione ufficiale vedremo in particolare titolare Bennacer, al posto dello squalificato Reijnders. Per il resto solo conferme.

Il Napoli, che ambisce invece a conquistare un piazzamento solido per le prossime coppe europee, vedrà in campo Gollini in porta al posto di Meret, fuori gioco a causa di una indisposizione. Mazzarri prosegue con la difesa a tre, formata da Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus, mentre l'avanguardia offensiva è formata da Kvaratskhelia e Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone.