Milan-Lecce, le probabili formazioni: una assenza pesante per Pioli

05/04/2024 11:24

Il Milan affronta il Lecce con l'obiettivo di rimpinguare il proprio vantaggio sulla Juventus. Tuttavia Stefano Pioli dovrà fare a meno di Loftus-Cheek (squalificato) e di una condizione non ottimale di Luka Jovic. Scelte quindi obbligate per l'ex tecnico della Lazio che opta per il classico 4-2-3-1.

Tra i pali Maignan; linea difensiva formata da Calabria, Thiaw, Tomori e dal rientrante Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio ad Adli e Musah; mentre sulla linea della trequarti si sistemeranno Pulisic, Reijnders (in un ruolo più avanzato) e Leao. Unico terminale offensivo sarà Giroud, ma attenzione a Okafor che prova a insidiare il francese. Il match di San Siro sarà un'esclusiva di DAZN; il calcio d'inizio è previsto per le ore 15.00 di domani.

Qui sotto le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Giroud. All. Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Piccoli, Banda; Krstovic. All. Gotti.