Milan-Lazio, le formazioni: Pioli ritrova tre titolari, saranno della partita?

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Il tecnico parmense conferma il 4.-3-3. In porta spazio al francese Maignan ; difesa a quattro formata da Florenzi , Thiaw , Tomori e Theo Hernandez . In mezzo al campo fiducia ad Adlì dopo l'ottima prova offerta con il Cagliari; l'ex Bordeaux sarà supportato da Loftus-Cheek e Reijnders . Il tridente offensivo ruoterà sulle spalle di Pulisic , Giroud e Leao . Inizialmente dalla panchina Musah e Samuel Chukwueze . Il calcio d'inizio tra Milan-Lazio è fissato alle 18 e la partita sarà visibile sull'App di DAZN .

Il Milan affronta la Lazio e prova a mettere la freccia sull' Inter . Terzo big match in campionato per i rossoneri dopo il successo sulla Roma e la sconfitta nel derby contro i cugini nerazzurri. Stefano Pioli riabbraccia diversi titolari, tra cui Mike Maignan che dovrebbe tornare dal primo minuto tra i pali.

scommesse sportive stakers.com

Ti piace il calcio e vuoi scommettere?

Solo sui migliori siti di scommesse calcio autorizzati da AAMS

Vuoi sapere tutto sui bonus casino senza deposito legali? Consulta casinosicuri.info per conoscere ogni dettaglio.

Cosmetica Bio e prodotti Bromatech su Iamnatural.it

Le nuove alternative per bookmaker non aams club online

Divertiti sicuro con i Free Spin nei Casinò Online AAMS

I migliori siti di scommesse e online casinò non AAMS secondo iCasinoNonAAMS.com. Controlla le informazioni sui casinò, ottenere un bonus, leggi le recensioni e i giudizi degli esperti.

Su Casinosulweb.it troverai casino online legali, bonus senza deposito sicuri e slot machine per giocare gratis.

Grazie a spiegazioni sui bonus benvenuto e recensioni professionali, ilcasinoitaliano.eu è da diversi anni il punto di riferimento in Italia per i casinò non AAMS sicuri e affidabili.