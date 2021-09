Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

12/09/2021 16:38

Sono state ufficializzate le formazioni di Milan-Lazio, big-match domenicale della terza giornata di serie A. C'erano diversi dubbi per Pioli, privo di Giroud e Krunic ma con Kessie e Ibra a disposizione. Il tecnico rossonero schiera dal 1' Rebic centravanti con lo svedese in panchina. In difesa c'è Romagnoli con Florenzi sulla fascia.

Queste le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Florenzi, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjær; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers; Ibrahimović, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marušić, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Adamonis, Strakosha; Lazzari, Patric, Radu, Vavro; Akpa Akpro, Bašić, Cataldi, Escalante, Zaccagni; Moro, Muriqi, Romero. All.: Sarri.

Arbitro: Chiffi di Padova