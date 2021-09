Milan-Lazio, le formazioni e dove vederla in tv

11/09/2021 13:29

Prima sfida verità per Milan e Lazio che, dopo i due successi di fila nelle prime giornate, si affrontano a San Siro nello scontro diretto (domani ore 18, diretta in esclusiva su Dazn). Pioli per la prima volta dall'inizio della stagione potrà contare su Kessie e Ibrahimovic ma non su Giroud (fermo da 2 settimane anche se è tornato negativo al Covid) e Krunic (infortunato). Il dubbio è se schierare lo svedese (che non ha i 90' nelle gambe) dal 1' o preferirgli inizialmente Rebic mentre sulla trequarti ci sarà Leao accanto a Saelemaekers e Brahim Diaz. A far posto a Kessie sarà invece Bennacer con Tonali dal 1'. Nella Lazio recupera Immobile ed anche Lazzari, uscito durante la sfida contro lo Spezia, è tornato a disposizione, anche se andrà in panchina. Al suo posto gioca Marusic. In attacco Pedro e Felipe Anderson sulle fasce. Parte dalla panchina l'ultimo arrivato Zaccagni.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.