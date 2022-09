Milan-Inter, le formazioni: Le scelte di Pioli e Inzaghi

02/09/2022 14:44

E' la partita più attesa della quinta giornata di serie A. A San Siro domani alle 18 c'è il derby Milan-Inter. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Massimo Gobbi.

Scelte quasi obbligate per Pioli che ha out Florenzi e Krunic e recupera per la panchina Origi e Rebic. Sulla trequarti favoriti Messias e De Ketelaere assieme a Leao. l'unica punta sarà ancora Giroud. A centrocampo rientra Tonali dal 1' accanto a Bennacer, in difesa riecco Calabria sulla destra e Kalulu in mezzo con Tomori. Nell'Inter in dubbio Bastoni in difesa, dovrebbe giocare Dimarco con Darmian sulla fascia e in attacco ci sarà la coppia Lautaro-Dzeko. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi