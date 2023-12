Milan-Frosinone, le probabili formazioni: una novità per Pioli

01/12/2023 13:26

Il Milan, dopo la pesante sconfitta interna con il Borussia Dortmund in Champions League, si rituffa in campionato con l’obiettivo di avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi volti alle prese con i troppi infortuni che stanno indirizzando, in negativo, la stagione dei rossoneri.

L’allenatore emiliano, viste le tantissime assenze, opta per il classico 4-3-3. Tra i pali Maignan; linea difensiva formata da Calabria, Tomori, Simic e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio a Musah, Reijnders e Loftus-Cheek; mentre il tridente offensivo sarà formato da Chukwueze, Jovic e Pulisic. La partita tra Milan-Frosinone sarà visibile sia su DAZN che Sky Sport; il calcio d’inizio è fissato alle 20.45 di domani.

Qui sotto le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco