Milan-Fiorentina, le formazioni e dove vederla in tv o streaming

Dopo quattro gare senza vittorie in campionato il Milan cerca il successo alla ripresa dopo la sosta. Domani alle 20.45 al Meazza c'è Milan-Fiorentina (diretta streaming su Dazn e sul satellite su Skysport1).

Pioli ha gli uomini contati in attacco: infortunato Leao, squalificato Giroud, si fa male anche Okafor. Gioca Jovic dal 1' con il 15enne Camarda in panchina. Sulla trequarti pronto Chukwueze nel tridente con l’ex Jovic e Pulisic. In mediana recupera Loftus-Cheek, che però dovrebbe partire dalla panchina. Nella Fiorentina il ballottaggio principale è il solito: Nzola e Beltran si giocano una maglia, l’ex Spezia attualmente è il favorito di Vincenzo Italiano. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano