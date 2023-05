Milan-Cremonese, le formazioni: Pioli ha scelto i trequartisti

01/05/2023 14:22

Dopo il pareggio con la Roma all'Olimpico il Milan torna subito in campo. Mercoledì alle 21 a San Siro c'è Milan-Cremonese. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, con telecronaca affidata a Riccardo Mancini e a Massimo Gobbi.

Milan senza Tomori ma con Kjaer insieme a Kalulu al centro della difesa. In mediana Krunic al fianco di Tonali, mentre alle spalle di Giroud agirà il trio Brahim Diaz-Bennacer-Leao. Nella Cremonese out Quagliata per squalifica. Davanti ci sarà Buonaiuto alle spalle del tandem Dessers-Okereke. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Buonaiuoto; Okereke, Dessers. All. Ballardini.