Milan-Cagliari, le probabili formazioni: Pioli stravolge tutto

02/01/2024 10:27

Il Milan, questa sera, affronta il Cagliari a San Siro, match valevole per l'ottavo di finale di coppa Italia. Per l'occasione Stefano Pioli potrebbe far riposare diversi senatori e allo stesso tempo dare maggiore spazio a giovani e seconde linee. Tra i pali Sportiello; difesa a quattro formata da Calabria, Simic, Hernandez e Jimenez. In mezzo al campo Reijnders in coppia con Adli; mentre in zona offensiva ci saranno Chukwueze, Romero e Traorè. Il ruolo di prima punta spetterà a Jovic.

Qui sotto le probabili formazioni:



Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. All. Pioli.



Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Makoumbou, Sulemana, Jankto; Mancosu; Petagna, Oristanio. All. Ranieri