Milan-Bologna, formazioni ufficiali: Pioli fa una scelta precisa

27/01/2024 19:42

Il Milan deve credere a qualcosa di più che non sia il comunque pregiato terzo posto in classifica da conservare da qui a fine campionato, e nonostante le molteplici difficoltà del girone di andata la distanza con le due capoliste Juventus e Inter non è siderale. A San Siro i rossoneri ospitano stasera l'insidioso Bologna di Motta, perciò Pioli considerati gli ottimi responsi dal campo nelle ultime partite va a confermare il medesimo undici titolare.

E quindi la difesa a quattro con Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo, con davanti Reijnders ed Adli. Giroud prima punta, supportato da Leao, Loftus-Cheek e Pulisic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Sportiello, Simic, Pellegrino, Jimenez, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Chaka Traoré, Okafor, Jovic.

Allenatore: Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Urbanski, Ferguson, Fabbian; Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, Lucumì, Saelemaekers.

Allenatore: Motta.