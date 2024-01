Milan-Atalanta, formazioni ufficiali quarti di Coppa Italia

10/01/2024 20:24

Dopo la Fiorentina e la Lazio, anche Milan e Atalanta cercano il pass per la semifinale di Coppa Italia. Tra gli orobici, occhi puntati sull'ex flop rossonero, Charles De Katelaere. Pioli per il suo unidici fa debuttare al centro della difesa Matteo Gabbia, alla sua prima da titolare dal ritorno in rossonero. Retroguardia completata da Theo centrale, con Calabia e Jimenez ai lati. Mediana con Musah, Reijnders e Loftus-Cheek. In avanti, spazio a Pulisic e Leao ai lati di Jovic.

Milan-Atalanta, formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. All.: Pioli

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere. All.: Gasperini