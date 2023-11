Lazio-Roma, le formazioni e dove vederla in tv o in streaming

11/11/2023 11:25

Tempo di derby per la Roma dopo il passo falso alla Fortuna Arena di Praga contro lo Sparta. La squadra di Josè Mourinho, momentaneamente, si trova al settimo gradino della classifica a quota 17 punti, quattro le lunghezze dall'ultimo posto utile per accedere alla prossima Uefa Champions League. Lo Special One conferma il 3-5-2. In porta Rui Patricio; linea difensiva formata da Mancini, Llorente e N'dicka. Fasce presidiate da Kristensen e Spinazzola; mentre in mezzo al campo si sistemeranno Aouar, Cristante e Paredes. In avanti la coppia Dybala-Lukaku, pronta ad accendere i cuori dei tifosi giallorossi. La partita tra Lazio-Roma sarà visibile sull'App di DAZN; il calcio d'inizio è fissato alle 18.00 di domani.

Qui sotto le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'dicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.