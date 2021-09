Lazio-Roma, formazioni ufficiali: Scelto il vice-Pellegrini

26/09/2021 16:34

Sono state ufficializzate le formazioni del derby Lazio-Roma, che si giocherà all'Olimpico alle 18 per la sesta giornata di serie A. Mourinho ha scelto il sostituto dello squalificato Pellegrini, al posto del capitano ci sarà El Shaarawy. Formula ultraoffensiva per i giallorossi che, oltre al Faraone, alle spalle di Abraham schierano Zaniolo e Mkitaryan. In difesa recupera Vina e gioca a sinistra con Karsdorp a destra. Queste le formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Anderson. All. Sarri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkitaryan, El Shaarawy; Tammy Abraham. All. Mourinho