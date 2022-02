Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Spalletti ne cambia due

27/02/2022 19:49

Sono ufficiali le scelte di Sarri e Spalletti per l'atteso posticipo domenicale dell'ottava giornata di ritorno di serie A. Il tercnico della Lazio ha scelto Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco, mentre in cabina di regìa c'è Leiva che pure era in forse alla vigilia. Assente Acerbi, la coppia centrale di difesa è formata da Luiz Felipe e Patric. Nel Napoli, due novità rispetto alla formazione strapazzata dal Barcellona nel ritorno del playoff di Europa League: in porta c'è Ospina e non Meret, mentre sulla destra spazio a Politano al posto di Elmas. Regolarmente in campo Osimhen, che stringe i denti dopo essere uscito malconcio dalla sfida di coppa. Ecco i due undici di partenza di Lazio e Napoli:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti