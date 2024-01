Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Mazzarri costretto alla rivoluzione

28/01/2024 11:26

Sono state ufficializzate le formazioni di Lazio-Napoli, che scenderanno in campo all'Olimpico alle 18. Mazzarri costretto a rivoluzionare la squadra per le tante assenze, da Osimhen ed Aguissa agli squalificati Kvara, Simeone e Cajuste.C'è Gollini tra i pali con Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus nel terzetto difensivo. Sulla fascia destra ritorna Di Lorenzo, dall'altro lato Mazzocchi. In mezzo c'è Demme insieme a Lobotka, trequartisti Zielinski e Politano alle spalle della punta Raspadori.

Queste le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Taty, Felipe Anderson. All. Sarri

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Mario Rui; Politano, Zielinski; Raspadori. All. Mazzarri