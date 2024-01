Lazio-Napoli, formazioni: Mazzarri deve inventarsi la formazione

Nela Lazio Castellanos sta bene e giocherà dal 1' con Felipe Anderson e Isaksen a completare il tridente. Squalificati Zaccagni e Immobile. Luis Alberto torna titolare dall'inizio. Nel Napoli Mazzarri ha gli uomini contati con Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa e Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone, squalificati oltre agli infortunati Meret e Natan. Torna tra i titolari Zielinski , dalla panchina Lindstrom e Ngonge. Queste le probabili formazioni:

Dopo la delusione in Supercoppa e con una gara da recuperare si rituffa sul campionato il Napoli. Domani alle 18 all'Olimpico c'è Lazio-Napoli , la gara sarà trasmessa in diretta su Dazn.

