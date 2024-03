Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Allegri ha un ballottaggio in attacco

29/03/2024 10:54

La Juventus è attesa dall'insidiosa trasferta di Roma contro la Lazio, con Tudor (alla prima panchina ufficiale con la formazione capitolina) che affronta il suo passato. Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Vlahovic (squalificato) e Milik, il polacco, infatti, ha accusato un problema muscolare e non dovrebbe essere convocato. Il tecnico livornese opta quindi per il collaudato 3-5-2.

Tra i pali Szczesny (eroe in Polonia-Islanda con il rigore parato); linea difensiva a tre formata da Gatti, Bremer e Danilo. In mediana agiranno Locatelli, McKennie e Rabiot i quali saranno coadiuvati sulle corsie esterne da Cambiaso e Kostic. In avanti Chiesa-Kean, ma attenzione anche a Yildiz che insidia una maglia da titolare. Lazio-Juventus, in programma domani, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30. Qui sotto le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; F. Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri.