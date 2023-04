Lazio-Juventus, le formazioni: Allegri ha sciolto i dubbi

06/04/2023 14:34

Dopo il pari per 1-1 con l'Inter in coppa Italia la Juventus scende di nuovo in campo. Sabato alle 20.45 c'è Lazio-Juventus. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Sarri ritrova Marusic, che rientra dalla squalifica, e Immobile dal primo minuto che sarà affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni sulle fasce, con Luis Alberto alle spalle. Esce Pedro. In mezzo al campo Cataldi favorito su Vecino.

Nella Juve Allegri deve rinunciare a Kean, squalificato, mentre potrebbe essere convocato Pogba, tornato ad allenarsi in gruppo così come Bonucci. In avanti tocca ancora a Di Maria e Vlahovic. Ballottaggio tra Gatti e Alex Sandro per una maglia in difesa

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.