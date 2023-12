Lazio-Inter, probabili formazioni: Inzaghi tra ritorni e una novità per i titolari

16/12/2023 19:06

Lazio e Inter, due squadre gemellate e protagoniste del big match di domenica 17 dicembre, col fischio d'inizio a partire dalle 20:45 (diretta DAZN).

Ogni sfida in campionato è cruciale per i nerazzurri che sono chiamati a scavare un solco sempre più ampio e profondo con la diretta rivale, per ora, per lo scudetto, vale a dire la Juventus, reduce a sua volta dal pari contro il Genoa. A loro volta, i laziali puntano a raggiungere il quarto posto.

Le ultime dall'Inter parlano di un ripristino della coppia titolare dell'attaccato, ovvero Thuram e Lautaro. Tra le novità, ecco Bisseck posizionato in difesa dal primo minuto e Darmian sulla fascia destra del centrocampo al posto dell'assente Dumfries.

-Probabili formazioni Lazio-Inter:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi.