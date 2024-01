Inter-Lazio, le probabili formazioni: un solo dubbio per Inzaghi

17/01/2024 12:09

L'Inter sfida la Lazio di Maurizio Sarri con il fine di mettere in bacheca il primo trofeo stagionale. La squadra nerazzurra guida la classifica di Serie A con due lunghezze di vantaggio sulla Juventus; mentre la formazione capitolina è in netta ripresa e dopo un inizio complicato è tornata in corsa per assicurarsi un posto nella prossima Champions League.

La partita tra Inter-Lazio però sarà una semifinale secca nella quale entrambe proveranno ad avere la meglio per volare alla finale di lunedì prossimo (avversaria una tra Napoli e Fiorentina). Simone Inzaghi opta per il consueto 3-5-2. Tra i pali Sommer; linea difensiva formata da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo spazio alla qualità di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan; sulle corsie esterne ci saranno Dumfries (tallonato da Darmian) e Dimarco. In avanti la coppia dei sogni Lautaro-Thuram.La seconda semifinale sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Canale 5 con collegamento a partire dalle ore 19:30. La sfida dell’Al-Awwal Park Stadium di Riad sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Qui sotto le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.