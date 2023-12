Inter-Bologna, le probabili formazioni: Inzaghi cambia tutto

19/12/2023 12:18

L'Inter dopo aver battuto la Lazio in campionato torna in campo per la coppa Italia Frecciarossa. Test delicato per gli uomini di Inzaghi che se la vedranno contro il Bologna delle meraviglie. Diverse però le cose che cambierà l'ex allenatore della Lazio pronto a lanciare diverse seconde linee.

Tra i pali Audero (prima presenza per l'italo-brasiliano). In difesa spazio a Bisseck, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo ci saranno Frattesi, Asllani e Barella; mentre sugli esterni agiranno Darmian e Carlos Augusto. In attacco turno di riposo per Lautaro Martinez il quale sarà sostituito da Arnautovic insieme a Thuram. Il calcio d'inizio tra Inter-Bologna è fissato alle ore 21 di domani sera.

Qui sotto le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Ndoye, Aebischer, Saelemaekers; van Hooijdonk. All. Motta.