Genoa-Milan, le probabili formazioni: Pioli valuta il turnover

Il Milan, dopo lo 0-0 del Signal Iduna Park di Dortmund, si rituffa in campionato con l'obiettivo di difendere la vetta. Trasferta insidiosa per l'attuale capolista della nostra Serie A assieme all'Inter. Stefano Pioli per il match contro il Genoa di Alberto Gilardino deve fare i conti con la stanchezza fisico-mentale di diversi titolari; anche per questo motivo il tecnico rossonero dovrebbe optare per qualche rotazione.

Nel 4-3-3 tra i pali ci sarà Maignan; difesa a quattro formata da Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. In cabina di regia si rivede l'ex Bordeaux Adlì il quale sarà supportato dalle idee di Musah e Reijnders. In avanti confermati Leao e Pulisic; mentre potrebbe rifiatare Giroud a discapito di Noah Okafor. Il calcio d'inizio della partita tra Genoa-Milan scatterà alle 20.45; il match sarà visibile sia su DAZN sia su Sky Sport.

Qui sotto le probabili formazioni:

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Kutlu, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Puscas. All. Gilardino

MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao. All. Pioli