Empoli-Milan, le probabili formazioni: Pioli ha scelto il tridente d'attacco

05/01/2024 12:38

Sfida delicata e cruciale per le ambizioni scudetto per il Milan di Stefano Pioli impegnato al Castellani contro l'Empoli. Il tecnico rossonero conferma il 4-3-3. In porta ci sarà Maignan, linea difensiva formata da Calabria, Kjaer, Theo Hernandez e Florenzi. In mezzo al campo confermata l'assenza di Bennacer che ha accettato la chiamata dell'Algeria per la Coppa d'Africa lasciando spazio ad Adlì, Loftus-Cheek e Reijnders. Il tridente offensivo, invece, sarà sostenuto da Pulisic, Giroud e Rafael Leao, il portoghese è tornato al gol in coppa Italia contro il Cagliari. La partita tra Empoli-Milan sarà visibile sia su DAZN che su Sky; il calcio d'inizio è fissato alle ore 12.30 di domenica.

Qui sotto le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.